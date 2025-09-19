RECORDATORIOS

† GÜIRALDES, Miguel Ricardo. - Hoy, hace un año que te fuiste. Seguimos recordando tus palabras, tu solidaridad, tus gestos bondadosos, tus enseñanzas y el amor por todos nosotros. Siempre estarás aquí. Lili, tu compañera de toda una vida; tus hijos Alida y Charly, Fede y Mechi, Marce y Juan, Rami y Paula y tus nietos Juanfri y Agus, Tomi y Belu, Pedro, Nico, Facu, Juan Cruz y Marian, Mateo e Inés, Belu y Nico, Félix, Lucas, Matías y Juli.

