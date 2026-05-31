Guyana se consolida como la economía de más rápido crecimiento en el mundo

GEORGETOWN.– Guyana ya era la economía de más rápido crecimiento del mundo antes de que la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán disparara los precios del petróleo. Ahora, esta pequeña nación caribeña de casi un millón de habitantes cosechará una bonanza aún mayor a medida que el conflicto transforma los mercados energéticos mundiales.

La guerra que provocó una de las mayores crisis energéticas de la historia subraya la creciente importancia de países como Guyana, que ofrecen estabilidad política y acceso geográfico sin restricciones a sus reservas de petróleo, estimadas en 11.000 millones de barriles. Este creciente beneficio procedente del crudo ejerce presión sobre el gobierno, tanto por parte de empresarios como de la población local, para que utilice sus miles de millones de dólares en impulsar otros sectores de la economía.

“El mundo ha presenciado demasiados auges energéticos que han dejado tras de sí pueblos fantasma, bosques deforestados y poblaciones resentidas. Guyana no será así”, declaró el presidente Irfaan Ali en un discurso pronunciado este mes en el Instituto Baker de la Universidad Rice.

Exxon Mobil, el consorcio petrolero que controla toda la producción de petróleo de Guyana, aumentó su producción a más de 900.000 barriles diarios en tan solo siete años, un ritmo sin precedentes recientes, ya que los proyectos en alta mar suelen tardar el doble de tiempo en producir la primera gota de petróleo. El PBI de Guyana se multiplicó por más de cuatro, alcanzando los 27.500 millones de dólares entre el inicio de la producción en 2019 y 2024, según datos del Banco Mundial.

La Oficina de Inversiones de Guyana. Es una agencia gubernamental responsable de promover y facilitar la inversión en el país, así como de apoyar las exportaciones. Leonid Andronov - Shutterstock

Guyana era anteriormente uno de los países más pobres de Sudamérica, y el crecimiento impulsado por el petróleo se hace patente en la capital, Georgetown, donde se construyen modernos edificios de oficinas, hoteles de lujo y hileras de casas unifamiliares que recuerdan a las de los suburbios estadounidenses. En la radio se escuchan vallas publicitarias de Exxon y anuncios de otras compañías petroleras, que recuerdan a la industria que contribuyó a este crecimiento.

¿Más dinero, más problemas?

El desafío a largo plazo del gobierno es fortalecer al país contra una trampa implícita: el ciclo económico de auge y caída de los precios del petróleo. Guyana no tiene más que mirar a su vecino Venezuela para encontrar un ejemplo de cómo la disfunción política y la excesiva dependencia de los ingresos petroleros pueden paralizar una economía a pesar de poseer una de las mayores reservas de petróleo estimadas del mundo. Una de las estrategias de Guyana es su fondo soberano de riqueza de 2019, que administra todos los ingresos petroleros y permite al gobierno obtener fondos para proyectos de desarrollo de manera constante.

El presidente Mohamed Irfaan Ali en una inauguración de obras en Port Mourant LexProductions - Department of Public Information, Guyana

Los precios del crudo, que han subido un 30% desde el inicio de la guerra con Irán a finales de febrero, podrían incrementar aún más los ingresos petroleros de Guyana. Suponiendo un precio del petróleo de 100 dólares por barril durante el resto del año, con los volúmenes de producción actuales, la participación de Guyana en los ingresos petroleros podría alcanzar aproximadamente los 4300 millones de dólares, un 67% más que el año pasado, según cálculos de la agencia Reuters.

Más importante aún, Guyana está a punto de comenzar a recibir una participación significativamente mayor en la producción petrolera antes de lo previsto. El consorcio Exxon actualmente se queda con el 75% del petróleo para recuperar sus costos iniciales de exploración y desarrollo. Ahora, el consorcio podría recuperar esos costos este año, según ha declarado Exxon. Cuando eso suceda, la participación del país en las ganancias del petróleo aumentará del 12,5% al ​​50%.

Ali advirtió que era necesario moderar las expectativas, ya que cualquier ganancia inesperada derivada del aumento de los precios del petróleo se vería contrarrestada por el aumento de los costos de importación de casi todos los productos, incluidos el combustible y los fertilizantes.

“Esa es la complejidad del mensaje: cuando la gente se despierta cada mañana y ve los titulares que dicen que tienes mucho dinero, eso genera ciertas expectativas”, dijo en su discurso en el Instituto Baker.

Algunos aspectos de la infraestructura local no han mejorado al mismo ritmo que se ha desarrollado la industria petrolera. Las calles de Georgetown están bordeadas de desagües abiertos y los cortes de electricidad siguen siendo frecuentes.

Un mundo cambiado

Guyana se ubica en el centro de una región que incluye las consolidadas economías petroleras y gasíferas de Venezuela y Trinidad y Tobago, así como Surinam, donde el sector está en desarrollo. La zona se beneficia de un acceso directo y sin restricciones al Atlántico, sin puntos estratégicos marítimos vulnerables a bloqueos como el estrecho de Ormuz.

Parque de Juegos en New Amsterdam 'One Guyana' Park LexProductions - Department of Public Information, Guyana

Los bajos precios de equilibrio de Guyana, que oscilan entre los 25 y los 35 dólares por barril, y su proximidad a los mercados estadounidenses, que apoyan el desarrollo de los combustibles fósiles, fortalecen aún más las ventajas a largo plazo, afirmó Tarron Khemraj, profesor de economía y estudios internacionales en el New College of Florida, quien ha estudiado países del Caribe, incluida Guyana.

Los precios al contado de los cuatro tipos de crudo de Guyana, valorados por su calidad de dulzor ligero a medio, se han disparado en los últimos tres meses, y el crudo de referencia Liza alcanzó un máximo de 120 dólares por barril, frente a los 68,98 dólares del 27 de febrero, antes de que comenzara el conflicto en Medio Oriente.

Aunque el tráfico a través del estrecho de Ormuz se reanude pronto y los precios del petróleo vuelvan a los niveles anteriores a la guerra, los expertos afirman que la trayectoria de Guyana como fuente geopolíticamente estable de petróleo se consolidará aún más.

“La guerra puede terminar el mes que viene, pero el mundo habrá cambiado”, dijo Khemraj.

Sin embargo, las cifras que aparentan un auge pueden ocultar la realidad de la economía en general.

Si bien Guyana ha registrado un crecimiento porcentual de dos dígitos del PBI cada año desde que comenzó la producción de petróleo, la mayor parte de esa expansión se ha concentrado en el sector petrolero, en lugar de en una actividad económica más diversificada. El petróleo, el gas y los servicios de apoyo representaron más del 75 % del PBI del país el año pasado, según datos del gobierno.

Compartir la riqueza

Como parte de su esfuerzo por garantizar que una mayor parte de los ingresos petroleros llegue a la población, el gobierno también está ampliando su ley de contenido local, aprobada originalmente en 2021, que exige a las empresas de petróleo y gas que contraten con proveedores y vendedores de propiedad guyanesa en una serie de áreas específicas, como limpieza, alimentación o transporte.

La normativa exige a las compañías petroleras que contraten un determinado porcentaje de servicios a empresas guyanesas; por ejemplo, el 25 % de los servicios médicos y el 90 % de los servicios de restauración. El gobierno está considerando modificaciones para ampliar el número de sectores de servicios y aumentar los porcentajes requeridos para algunos de los ya existentes, según declaró Michael Munroe, director de la secretaría de contenido local, en una entrevista.

Los empresarios afirman que ampliar los requisitos contribuirá a generar más empleos y al desarrollo de mano de obra cualificada.

“Podemos ofrecer los mismos servicios médicos que una empresa internacional”, dijo Ayesha Wilburg, fundadora y directora ejecutiva de una clínica de salud con sede en Georgetown.

El aumento de la actividad petrolera también ha provocado una explosión similar en la demanda de servicios de transporte privado en Georgetown, donde los residentes suelen desplazarse en taxi.

Nazim Baksh, gerente general de Sean’s Transportation Services, dijo que la compañía se expandió de siete empleados a unos 20 y también mejoró su flota, pasando de sedanes a más SUV.

Sin embargo, persisten algunos desafíos, entre ellos las quejas de empresarios guyaneses sobre las prácticas conocidas como “intermediación empresarial”. Los panelistas de la Conferencia de Energía de Guyana, celebrada en febrero, reconocieron este problema, en el que empresas extranjeras utilizan entidades locales pero conservan el control real del negocio.

Vanita Ally, directora médica y fundadora de Phoenix Clinicare, un centro médico de propiedad guyanesa, dijo que recibir un certificado para prestar servicios a las empresas petroleras no ha generado muchos ingresos adicionales y que la inflación también está aumentando sus costos operativos.

“Las empresas internacionales se benefician mucho más que la población local con la industria petrolera”, dijo Ally.

Los conductores ahora pagan más en las gasolineras, al igual que en otros países, lo que agrava la preocupación por el costo de vida. Guyana carece de refinería y debe importar gasolina, diésel y otros productos refinados.

“Para Guyana, como país que ahora es productor y exportador neto de energía, (los precios más altos del petróleo) pueden significar cosas positivas, pero por supuesto, eso no es necesariamente lo que la gente ve y siente todos los días, porque significa que los precios de la energía están subiendo”, dijo Alistair Routledge, presidente de las operaciones de Exxon en Guyana, en una conferencia de prensa en marzo.

“Reconocemos que esto supone un arma de doble filo para la gente de Guyana.”

Agencia Reuters