RECORDATORIOS

✡ IVANIER, Pedro, 26-4-2013. - En el día de tu cumpleaños, tu familia te abraza muy fuerte. Nos dejaste recuerdos amorosos, anécdotas increíbles y sonrisas. Inolvidable Pedro, se te extraña.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa