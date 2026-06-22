1
IVANIER, Pedro
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
RECORDATORIOS
✡ IVANIER, Pedro, 26-4-2013. - En el día de tu cumpleaños, tu familia te abraza muy fuerte. Nos dejaste recuerdos amorosos, anécdotas increíbles y sonrisas. Inolvidable Pedro, se te extraña.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Hallaron un avión abandonado en una zona rural del norte de Santa Fe y buscan corroborar si fue usado para traficar droga
- 3
Cómo se vive en la única isla sin autos y con un caballo por persona
- 4
Quién ganó las elecciones en Colombia 2026: resultados oficiales entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda