Hallaron un avión abandonado en una zona rural del norte de Santa Fe y buscan corroborar si fue usado para traficar droga

SANTA FE.- Un avión fue hallado en una zona rural cercana al cruce de las rutas provinciales 62 y 82S, en jurisdicción de la localidad de Cayastacito, departamento San Justo, 75 kilómetros al norte de la capital provincial. Fuerzas federales montaron un operativo que aún continúa con el propósito de determinar si la aeronave fue utilizada para transportar estupefacientes.

En el operativo policial no se encontraron personas ni en el turbohélice ni en los alrededores, aunque la información que trascendió indicaría que una persona de la zona observó que luego del aterrizaje, supuestamente forzoso, dos camionetas abandonaron el lugar raudamente.

Por ese motivo, se ordenaron medidas de control en rutas del centro y el norte de la provincia.

Del procedimiento, realizado bajo estricta reserva, participaron efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), bajo directivas de la Justicia federal. Las circunstancias que rodean el hallazgo son materia de investigación y no se suministró información oficial.

A su vez, y por disposición del recientemente designado juez federal de Santa Fe, Walter Rodríguez, peritos especializados realizaron relevamientos técnicos sobre la aeronave utilizando distintos equipos tecnológicos con el objetivo de recolectar evidencias y determinar las condiciones en las que llegó hasta ese lugar.

Según trascendió, una primera inspección no permitió detectar a simple vista elementos de interés en el interior de la aeronave.

Sin embargo, posteriormente se realizaron peritajes más exhaustivos mediante escáneres y otros recursos técnicos para buscar posibles restos o rastros que pudieran resultar relevantes para la investigación, según se indicó extraoficialmente.

También se supo que uno de los principales ejes de la pesquisa apunta a establecer si el avión estuvo vinculado a alguna actividad ilícita, además de reconstruir su procedencia y el recorrido efectuado antes de aparecer en el establecimiento rural.

Los investigadores también analizan el comentario de un supuesto testigo residente en la zona sobre la salida de al menos dos vehículos desde las inmediaciones del lugar donde fue hallada la aeronave, con el propósito de identificar a sus ocupantes y determinar si guardan relación con el episodio.

El turbohélice hallado en una zona rural de la localidad de Cayastacito, en el norte de Santa Fe

Antecedentes

En mayo pasado, una avioneta proveniente de Bolivia aterrizó en el departamento Vera, en el extremo norte de esta provincia, próxima al límite con Chaco. Después de las diligencias de rigor, personal de la Policía Federal incautó 442 kilogramos de cocaína y detuvo a ocho personas, que posteriormente fueron imputadas por la Justicia.

También en mayo, pero en un campo de Villa Eloísa, en el sur santafesino, fue encontrada una avioneta con 321 kilos de cocaína.

En este caso, la Gendarmería allanó tres domicilios en pueblos cercanos y descubrió otros 58 kilos de droga ocultos bajo tierra.

Cinco integrantes de una organización delictiva fueron detenidos y se encuentran bajo proceso judicial.