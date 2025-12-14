LA NACION

LALANNE, Enrique Lucas

LALANNE, Enrique Lucas, q.e.p.d., falleció el 14-12-2002. - Sus padres Enrique y Cora, sus hermanos María y Stan, sus sobrinos Julián y Violeta, familia y amigos abrazan su alma con infinito amor y ruegan una oración en su memoria.

