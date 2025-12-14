1
LALANNE, Enrique Lucas
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
RECORDATORIOS
† LALANNE, Enrique Lucas, q.e.p.d., falleció el 14-12-2002. - Sus padres Enrique y Cora, sus hermanos María y Stan, sus sobrinos Julián y Violeta, familia y amigos abrazan su alma con infinito amor y ruegan una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Murió Héctor Alterio, un gran actor que supo en sus últimos años vencer a su peor enemigo
- 3
Así es la reforma laboral que propondrá el kirchnerismo en contra de la que mandó el Gobierno al Congreso
- 4
El bolso de Toviggino y la placa de Barracas Central: las pruebas que vinculan al ladero de Tapia con la mansión de Pilar