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NARDER, María
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LA NACION
RECORDATORIOS
✝ NARDER de MACCARI, María. - A 10 años de tu partida a la casa del Padre, hijas, nietos y bisnietos recuerdan tu amorosa presencia y elevan al cielo una oración en tu memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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