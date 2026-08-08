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PARDO, Osvaldo Fabian
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LA NACION
RECORDATORIOS
✝ PARDO, Osvaldo Fabian (El Beibi, Pecas). - Mi muy querido Fabian, hoy 8 de agosto cumplirias 63 años. No hay palabras que expresen lo que te extraño día a día. Siempre estaras eternamente vivo en mi corazón. Te quiero, mamá.
✝ PARDO, Osvaldo Fabian (El Beibi, Pecas). - Mi muy querido Fabian, hoy 8 de agosto cumplirias 63 años. No hay palabras que expresen lo que te extraño día a día. Siempre estaras eternamente vivo en mi corazón. Te quiero, mamá.
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