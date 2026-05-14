1
PUPPO, Jorge Bernardo
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
RECORDATORIOS
✝ PUPPO, Jorge Bernardo, Dr. - Hoy cumplirías 100 años. Tu esposa María del Carmen Terrones de Puppo te extraña cada día más.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este miércoles 13 de mayo
- 3
La historia del icónico colegio de Belgrano R que hace 70 años apuesta por formar “ciudadanos del mundo”
- 4
Una infectóloga explicó por qué aumentaron los casos de Hantavirus en la Argentina y advirtió qué hay que hacer ante un contagio