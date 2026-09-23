RECORDATORIOS

✝ RICCHERI, Luis María, embajador, q.e.p.d. - Los Dres. Luis Horacio Márquez y Raúl Antonio Zóccoli, al cumplirse un mes de su partida, lo recuerdan con afecto especial y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa