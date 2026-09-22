Los expertos en psicología coinciden: quienes mantienen la calma y control cuando los provocan en una conversación activan una pausa consciente de regulación emocional

Mientras algunas personas eligen no reaccionar de forma impulsa, hay quienes no se toman ni un segundo de tiempo y lanzan la primera frase que se les cruzó por la mente y, luego, tienden a arrepentirse porque terminó siendo algo hiriente o fuera de lugar. De seguro te pasó que en una reunión de trabajo un compañero cuestiona cada cosa que dices o pone en duda las acciones que realizaste para sacar adelante el proyecto y solo se dedica a provocarte para ver qué haces o talvez esto sucede con tu pareja o grupo de amigos.

La psicología analizó qué hay detrás de quienes sí logran mantener la calma y control cuando la situación se vuelve tensa y los expertos coinciden en que activan una pausa consciente de regulación emocional y rompen así el ciclo de conflicto, ya que al no dar una respuesta agresiva o defensiva que el provocador busca, se le niega el protagonismo y se desarma la confrontación. Aquí te brindo más detalles.

Al no dar la respuesta agresiva o defensiva que el provocador busca, se le niega el protagonismo y se desarma la confrontación

¿Qué dice la psicología de quienes mantienen la calma y control cuando los provocan en una conversación?

La psicología indica que mantener la calma y el control ante una provocación refleja una alta inteligencia emocional, dominio del sistema nervioso y una estrategia consciente de regulación emocional, en lugar de debilidad o indiferencia.

La experta en liderazgo María Pacheco detalló a Vozpópuli que las relaciones en el trabajo o la vida diaria pueden provocar desencuentros y conflictos, pero las personas inteligentes saben cómo reaccionar cuando intentan provocarlas: “Estás en una reunión, alguien te interrumpe, te corrige delante de los demás, o hace un comentario con segundas. Tu cuerpo reacciona antes que tu cabeza, te quedas en blanco, sonríes para quitarle importancia o respondes peor de lo que te gustaría, y dos horas después, cuando ya vas de camino a casa piensas ‘eso era lo que tenía que haber dicho. Cuando reaccionas impulsivamente, dejas de decidir tú, empiezan a decidir tus emociones, y justo ahí es donde pierdes fuerza”.

Hay quienes eligen no reaccionar de forma impulsiva

¿Qué hacer cuando alguien intenta provocarte en una conversación?

La también coach desvela “las tres frases que utilizan las personas inteligentes cuando alguien intenta provocarlas, y casi nadie las usa” y que ayudan a mantener la calma y el control, ya que no se trata de responder rápido. “Las personas con más seguridad hacen justo lo contrario: se permiten pensar, se permiten hacer preguntas y se permiten responder cuando tienen claro qué quieren transmitir”.

Hacer que la otra persona se explique: “En lugar de defenderte, pregúntale ‘¿qué quieres decir exactamente con eso?’ Porque muchas personas lanzan comentarios porque esperan que reacciones, y cuando les pides que expliquen lo que han dicho, muchas veces se quedan sin argumentos”.

Hacer que la otra persona sustente lo que nos dijo: “Puedes responder, ¿en que te basas para decir eso? No estás discutiendo, solo estás pidiendo que explique de dónde sale esa afirmación, y cuando no hay razones detrás, la conversación cambia sola”.

No reaccionar en caliente: “Si necesitas parar di ‘prefiero pensarlo y te respondo después’, porque no tienes que contestar todo en este mismo instante. Responder más tarde, no es perder, muchas veces es la forma más inteligente de mantener el control”.