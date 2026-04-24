RECORDATORIOS

✡ SOIFER, Mauricio, Z.L. Han pasado 20 años desde que te fuiste fisicamente, pero tu amor, tu ejemplo, tus consejos, tu hombria de bien y tus recuerdos los tenemos presentes todos los dias.Te amamos por siempre. Tus hijos Claudio y Karina, Mario y Sandra, tus nietos Brian y Gaby; Mia y Martin; Cindy; Axel; Bianca; Dylan y tus adorables bisnietos.

Avisos fúnebres

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