Sombra, drenaje y mobiliario: así será el nuevo parque de la Ciudad con más de 15.000 metros cuadrados

La ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza. El gobierno porteño anunció la transformación de un antiguo predio ferroviario que actualmente se encuentra ocupado y en desuso para convertirlo en un parque público que beneficiará directamente a más de 50.000 vecinos.

La intervención incorporará 5920 metros cuadrados de superficie verde en una zona estratégica de la ciudad, caracterizada por su intensa circulación y por la presencia de múltiples medios de transporte.

El parque estará ubicado en un terreno que se encuentra sin uso (Foto: GCBA)

Dónde estará ubicado el nuevo parque

El nuevo espacio verde se desarrollará en un terreno delimitado por la Avenida Triunvirato, la Avenida Franklin D. Roosevelt, las vías del Ferrocarril Mitre y la Estación Juan Manuel de Rosas, cabecera de la Línea B del Subte de Buenos Aires.

En total, la obra abarcará más de 9700 metros cuadrados de regeneración del espacio público, ya que además de la creación del parque se realizarán mejoras en el entorno urbano, incluyendo ampliación de veredas, nueva iluminación y mejores condiciones de accesibilidad peatonal.

“Queremos que cada vez más vecinos tengan espacios verdes cerca de sus casas. Este nuevo parque en Villa Urquiza nos permite recuperar un predio desaprovechado y transformarlo en un lugar con más verde para disfrutar al aire libre”, afirmó el ministro de Espacio Público, Ignacio Baistrocchi.

Un parque con más árboles y conexión con el entorno

El diseño prioriza la incorporación de áreas verdes y la plantación de nuevos árboles, al mismo tiempo que se conservará el arbolado existente en la zona.

La propuesta busca además generar continuidad con la cercana Plaza Casal, con el objetivo de crear un corredor verde que conecte distintos espacios públicos del barrio.

Como parte de las obras, se demolerán estructuras de hormigón que actualmente permanecen en la esquina de Roosevelt y Triunvirato. También se instalarán nuevas farolas peatonales para mejorar la iluminación y reforzar las condiciones de seguridad en el área.

Se van a plantar nuevos árboles además de mantener los que ya están (Foto: GCBA)

Integración con el transporte público

El proyecto contempla la integración del nuevo parque con uno de los principales nodos de transporte del barrio. Para ello se crearán conexiones peatonales que vincularán el espacio verde con la estación Estación Juan Manuel de Rosas y con la Estación Villa Urquiza.

Además, el diseño preservará la identidad ferroviaria del lugar. Algunos elementos estructurales vinculados a la historia del predio serán conservados e incorporados al parque como parte de su propuesta paisajística.

Espacios para actividades, deporte y ferias barriales

El parque incluirá sectores de encuentro pensados para la realización de actividades culturales y ferias barriales. También se instalará nuevo mobiliario urbano, como bancos para promover la permanencia en el espacio público y cestos de residuos para mejorar la higiene del lugar.

Entre las instalaciones previstas se sumarán postas aeróbicas para la actividad física, áreas de sombra y un sistema de drenaje urbano que permitirá mejorar la absorción del agua de lluvia.

La idea es aprovechar el lugar para eventos culturales del barrio (Foto: GCBA)

La Ciudad sigue ampliando su red de plazas y parques

El nuevo parque de Villa Urquiza se suma a otras intervenciones recientes destinadas a ampliar los espacios verdes en la capital.

Entre ellas se encuentra la construcción de la Plaza Mercado de Pulgas, ubicada entre Colegiales y Palermo, que sumará 2101 metros cuadrados de superficie verde, 50 árboles nuevos, iluminación LED y mejoras en la conectividad peatonal.

Asimismo, en 2025 se inauguró la primera plaza del barrio de Villa Santa Rita, un espacio de 1725 metros cuadrados que respondió a un reclamo vecinal de más de 40 años y benefició a más de 30.000 personas.