ABADI, Raquel Jaquelina,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ABADI de CID, Raquel Jaquelina, q.e.p.d. - Sus hijos Carlos, Alicia, Graciela y Roberto participan su inhumación mañana, a las 10, en el cementerio Jardín de Paz, Pilar.

Avisos fúnebres

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