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ABAS, Salomón,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
ABAS, Salomón, q.e.p.d., falleció el 20-10-2026. - Sergio Minassian y familia acompañan en este triste y difícil momento a Marta, sus hijos y nietos, elevando una oración por su eterno descanso.
ABAS, Salomón, q.e.p.d. - El consorcio de propietarios Torre Río de la Lucila participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a sus familiares.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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