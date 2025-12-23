1
ACOSTA, Isidro
† ACOSTA, Isidro, q.e.p.d. - La familia Hajnal acompaña a Alejandro Acosta y a su familia en este doloroso momento por el fallecimiento de su padre, elevando una plegaria por su memoria. Que su recuerdo siempre los colme de bendiciones.
† ACOSTA, Isidro, q.e.p.d. - Los directivos y colaboradores de Compañía Mercantil Agrosud S.A. acompañan a Alejandro Acosta y a su familia en este doloroso momento por el fallecimiento de su padre y les hacen llegar sus condolencias.
