LA NACION

ADES, Raquel

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ADES de SABAN, Raquel, Z.L. - Con todo nuestro amor despedimos a nuestra amada Kelly. Se fue a los 97 años, dejando un legado de amor, sabiduría y familia. Serás siempre nuestra guía y nuestro ejemplo. Gracias por el amor con el que nos seguirás protegiendo por siempre. Tus hijos Silvia, Ricardo y Lily, tu nuera Silvia; tus nietos Denise, Mariano y Gaby, Lula y Mati, Ago y Ale, Mica y Lucky, Fran e Inés, Martu y Andy; tus bisnietos Juli y Kevin, Sol y Marce, Sofi y Gasti, Nico, Meli, Juan, Memi, Juana, Lola, Sol, Maxi, Alma, Ciro, Sofi, Simón y León, tus tataranietos Chloé y Franco; tus nietos del corazón Pablo y Nati, Mati y Lu, Mariana y Caro y tus amadas e incondicionales Nieves y Grace te despedimos y rogamos por la elevación de tu alma y tu merecido descanso. ¡Lo hiciste todo bien, Kelita! La despedimos hoy, de 9 a 10.45, en O’Higgins 2842. Entierro: 12hs, Colinas del Tiempo.

ADES de SABAN, Raquel (Kelly), Z.L. - La comisión directiva, comisión de damas, residentes y personal del Hogar Beit Sion despedimos con profundo pesar a nuestra querida Kelly Saban, quien fuera miembro de nuestra comisión de damas, esposa de nuestro honorable presidente Sion Saban y acompañamos a su hijo Ricardo e hijas Silvia y Lili, a sus nietos, bisnietos, familia y amigos en este doloroso momento. Elevamos una plegaria deseando que su recuerdo sea de bendición. Baruj Dayan HaEmet.

ADES de SABAN, Raquel, (Kelly), Z.L. - Con mucho afecto acompañamos a nuestros queridos Riky y Chivi, y a toda la familia Saban en este momento de dolor, sus amigos las familias Cwik, Cheis, Klahr, Mayo, Tuchin, Sack, Schapira, Wajnman, Zuchowicki.

Avisos fúnebres
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