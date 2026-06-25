Una mujer quiso robar un comercio en Santa Fe, forcejeó con la dueña y terminó semidesnuda

Una mujer quiso robar un comercio, forcejeó con la dueña y terminó semidesnuda. El insólito episodio ocurrió el miércoles por la mañana en un local de la ciudad de San Justo, provincia de Santa Fe.

Tal y como muestran las imágenes que se viralizaron en redes sociales, la protagonista del hecho ingresó al establecimiento a las 7:47 y aprovechó la ausencia de la propietaria para delinquir.

Se acercó entonces a la caja registradora, la abrió y comenzó a sacar billete tras billete. En medio del acto, fue sorprendida por la dueña, quien no dudó en abalanzarse sobre ella y empezar a forcejear.

La propietaria -identificada como Graciela Rolón- la retuvo agarrándola de la capucha del buzo que tenía puesto. A medida que la delincuente hacía fuerza para zafarse, su torso quedaba más y más expuesto.

Una mujer quiso robar un comercio, forcejeó con la dueña y terminó desnuda en Santa Fe

Ya sobre el final de la grabación, puede verse como, producto del tironeo, la ladrona se queda en paños menores. La dueña del comercio entonces la suelta al grito de “¡delincuente, desgraciada!“ y la mujer se va del local.

Horas más tarde, según reconstruyeron medios locales, regresó al establecimiento y exigió que se eliminaran los videos que una cámara de seguridad había captado del momento del robo.

Fue allí que se produjo un nuevo enfrentamiento. Esta última riña terminó con uno de los vidrios del negocio roto y la intervención de otros vecinos, quienes retuvieron a la ladrona hasta la llegada del personal policial.

En diálogo con un noticiero local, Rolón ofreció mayores detalles de lo sucedido: “Ella [la delincuente] entró a las ocho menos veinte y me pide una bebida. Cuando me doy vuelta, empieza a manotear la caja registradora. Ni bien la vi, corrí y empecé a forcejar con ella para que no me robe la plata. Ahí se dio todo lo grabado por las cámaras”.

El relato de Graciela Rolón, la dueña del comercio

“Una vez terminado, la corrí durante unas cuadras pero no pude alcanzarla. Cuando llamé a la policía para que se apersonara en el local, dijeron que vendría una patrulla en un rato. En ese intervalo, esta mujer volvió al local. Vino a amenazarme para que no difundiera el video y me rompió uno de los vidrios”, precisó a continuación.

Con impotencia, la dueña dijo más adelante: “¿Qué querés que te diga? No paro de recibir mensajes de personas que se solidarizaron conmigo por lo que viví esta mañana. Fueron dos episodios horribles“.

Y cerró: “Yo en este momento tengo mucha bronca y mucha impotencia. No es justo lo que pasó. Y no es la primera vez que ocurre. Tengo reja, alarma y cámaras. Pero eso no los detiene. Yo realmente ya no sé que hacer”.