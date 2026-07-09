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AGUIÑAGALDE, Bartolomé
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ AGUIÑAGALDE, Bartolomé. - Su esposa Ana María Reinaldo, sus hijos, nietos, nueras y yernos participan con profunda tristeza su fallecimiento y piden una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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