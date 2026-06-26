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ALDAZABAL, Enrique
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ALDAZABAL, Enrique, q.e.p.d. - Su hermano Guillermo y su cuñada Denice junto a sus hijos Rodrigo y Juana, Nicolás y Milagros, Trinidad y Joaquín despiden a Enrique. Te vamos a extrañar mucho.
✝ ALDAZABAL, Enrique, q.e.p.d. - Nicolás, Santiago, Grace y Mario Pelegrín acompañan a Maguie y su familia y ruegan una oración en su memoria.
✝ ALDAZABAL, Enrique, q.e.p.d. - La Promoción 1961 Colegio del Salvador despide al querido Vasco con oraciones A.M.D.G.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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