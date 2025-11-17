LA NACION

ALEXANDER, Karin Mayer De

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ALEXANDER, Karin Mayer de, falleció el 16-11-2025. - Tus hijos Daniel y Silvia, Marcelo y Adriana, Andrés y Moira y Roberto y Florencia, tus nietos María, Martín, Tomás, Nicolás, Johanna, Esther, Ivana, Bruno, Teo, Nicole, Santiago, Paula, Simón, Félix y Julia y bisnietos Kala, Amalia, Pipa, Sara y Manuel te despiden con muchísimo cariño. Siempre recordaremos con gran amor tu dedicación a la familia, tu gran generosidad y tu enorme creatividad.

