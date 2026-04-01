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Así fueron los goles de la selección argentina en su último partido en el país antes del Mundial 2026
Frente a Zambia, en la Bombonera, anotaron Julián Álvarez, Lionel Messi, Nicolás Otamendi y Valentín Barco; además hubo un tanto en contra
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En el marco de su último partido en el país antes de su participación en el Mundial 2026, la selección argentina enfrentó a Zambia en la Bombonera. Después de un ajustado 2 a 1 en su primer amistoso, contra Mauritania, los dirigidos por Lionel Scaloni saltaron al campo de juego con otra cara y golearon por 5 a o al conjunto africano.
La paridad se rompió a los cuatro minutos de juego, tras una jugada colectiva: Leandro Paredes le dio un pase quirúrgico a Messi que ni bien pisó el área descargó con Julián Alvarez y el delantero de Atlético Madrid, posicionado a la altura del punto de penal, remató cruzado y la mandó a guardar.
🔥 ¡GOOOL de Argentina! A los 4 minutos aparece Julián Álvarez para abrir el marcador 🇦🇷⚽— telefe (@telefe) March 31, 2026
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Minutos después se produjo el primer gol de despedida. Messi, que disputa su último partido con la selección argentina en el país, hizo una pared con Álvarez dentro del área y definió cruzado. Así, extendió la ventaja para el equipo campeón del mundo, aunque no festejó el tanto.
Recién en el complemento, la Argentina consiguió el tercero. El árbitro cobró penal a favor de la albiceleste y el capitán, que suele ejecutarlos, se lo cedió a Nicolás Otamendi, que también está jugando su último partido con la selección en el país. El defensor la cruzó al palo contrario al que se tiró el arquero de Zambia y lo gritó eufóricamente.
Otamendi cambia penal por gol y estira la ventaja 🇦🇷⚽— telefe (@telefe) April 1, 2026
Argentina 🇦🇷 3 - Zambia 🇿🇲 0
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Luego, los dirigidos por Scaloni tuvieron un poco de suerte. Después de una serie de combinaciones en el área rival, Messi pateó al arco y la pelota pegó de carambola en la defensa zambiana y entró en el palo del arquero, que no la esperaba.
¡Goleada y fiesta total ante Zambia! 🔥 En los últimos minutos aparece Barco para meter el quinto 🇦🇷— telefe (@telefe) April 1, 2026
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Noticia en desarrollo.
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