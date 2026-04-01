Así fueron los goles de la selección argentina en su último partido en el país antes del Mundial 2026

En el marco de su último partido en el país antes de su participación en el Mundial 2026, la selección argentina enfrentó a Zambia en la Bombonera. Después de un ajustado 2 a 1 en su primer amistoso, contra Mauritania, los dirigidos por Lionel Scaloni saltaron al campo de juego con otra cara y golearon por 5 a o al conjunto africano.

La paridad se rompió a los cuatro minutos de juego, tras una jugada colectiva: Leandro Paredes le dio un pase quirúrgico a Messi que ni bien pisó el área descargó con Julián Alvarez y el delantero de Atlético Madrid, posicionado a la altura del punto de penal, remató cruzado y la mandó a guardar.

🔥 ¡GOOOL de Argentina! A los 4 minutos aparece Julián Álvarez para abrir el marcador 🇦🇷⚽



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Minutos después se produjo el primer gol de despedida. Messi, que disputa su último partido con la selección argentina en el país, hizo una pared con Álvarez dentro del área y definió cruzado. Así, extendió la ventaja para el equipo campeón del mundo, aunque no festejó el tanto.

Recién en el complemento, la Argentina consiguió el tercero. El árbitro cobró penal a favor de la albiceleste y el capitán, que suele ejecutarlos, se lo cedió a Nicolás Otamendi, que también está jugando su último partido con la selección en el país. El defensor la cruzó al palo contrario al que se tiró el arquero de Zambia y lo gritó eufóricamente.

Otamendi cambia penal por gol y estira la ventaja 🇦🇷⚽



Argentina 🇦🇷 3 - Zambia 🇿🇲 0



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Luego, los dirigidos por Scaloni tuvieron un poco de suerte. Después de una serie de combinaciones en el área rival, Messi pateó al arco y la pelota pegó de carambola en la defensa zambiana y entró en el palo del arquero, que no la esperaba.

¡Goleada y fiesta total ante Zambia! 🔥 En los últimos minutos aparece Barco para meter el quinto 🇦🇷



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