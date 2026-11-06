ALLENDE, María Florencia

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ALLENDE de BIVORT, María Florencia, q.e.p.d., falleció el 4-11-2026. - Su marido Sergio y sus hijos Nacho, Tommy, Lucas, Maggie, y José despiden a Flor, con mucho amor y ruegan oraciones en su memoria.

✝ ALLENDE de BIVORT, María Florencia, q.e.p.d., falleció el 4-11-2026. - Sus hermanos Jorge y Victoria, Matías y Marcela, Paco y Pilar, María Laura y Esteban y sus sobrinos Jorge, Tincho, Juan, Azul, Fermín, Juana, Belén, Fran, Felipe, Rochi, Luchi, Jose, Emi y su sobrina nieta Sol, despiden a Flor, con mucho amor y ruegan oraciones en su memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa