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ALLENDE, María Florencia
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ALLENDE de BIVORT, María Florencia, q.e.p.d., falleció el 4-11-2026. - Su marido Sergio y sus hijos Nacho, Tommy, Lucas, Maggie, y José despiden a Flor, con mucho amor y ruegan oraciones en su memoria.
✝ ALLENDE de BIVORT, María Florencia, q.e.p.d., falleció el 4-11-2026. - Sus hermanos Jorge y Victoria, Matías y Marcela, Paco y Pilar, María Laura y Esteban y sus sobrinos Jorge, Tincho, Juan, Azul, Fermín, Juana, Belén, Fran, Felipe, Rochi, Luchi, Jose, Emi y su sobrina nieta Sol, despiden a Flor, con mucho amor y ruegan oraciones en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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