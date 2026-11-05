Detuvieron en Moreno al “Gordo Tilín”, el azote de Fuerte Apache

En enero y julio de este año, Cristian Agustín Jerez, conocido en el ambiente del hampa como el “Gordo Tilín”, logró escapar de sendos operativos realizados por cientos de policías bonaerenses que irrumpieron en el barrio Ejército de los Andes, de Tres de Febrero.

De nada sirvieron en esos momentos los helicópteros que sobrevolaron el complejo habitacional conocido como Fuerte Apache para capturar al “Gordo Tilín”: esa vez, el narco que aterrorizaba a los habitantes del barrio de Ciudadela, donde imponía su dominio para controlar el territorio a fuerza de tiros, logró escapar de los uniformados.

Pero en las últimas horas, efectivos de una unidad operativa de la Superintendencia de Seguridad Región AMBA Norte II apresaron a Jerez cuando circulaba por una calle del partido de Moreno a bordo de un auto de una aplicación de viajes. Jerez tenía una orden de captura dictada por el Ministerio Público de San Martín, que lo tiene imputado por homicidio agravado, amenazas coactivas, usurpaciones y venta de drogas.

La detención del Gordo Tilín

Cayó tres meses y medio después de aquel operativo de julio pasado, cuando 500 efectivos de la fuerza de seguridad provincial irrumpieron en Fuerte Apache para tratar de capturar a un menor de 17 años conocido como “Tato” por el homicidio del policía bonaerense Alan Molina.

Cuando los uniformados ingresaron en los laberínticos pasillos del complejo de Ciudadela no encontraron a Tato, que es sicario para la banda de narcos liderada por el mencionado Jerez.

Durante el operativo, realizado con el apoyo de dos helicópteros y drones y de cientos de policías que se habían reunido previamente en las adyacencias de Tecnópolis, fueron detenidos 12 sospechosos que no tenían ninguna relación con el homicidio de Molina. Sí secuestraron armas y drogas.

Fuentes de la investigación indicaron que el Gordo Tilín sería el jefe de una banda dedicada al narcomenudeo que opera en la denominada Villa Matienzo, un asentamiento situado entre Fuerte Apache y la avenida General Paz. Pero desde principios de este año, Jerez habría decidido extender sus actividades de venta de droga a cada rincón del barrio Ejército de los Andes. Eso dio paso a una guerra por el dominio del territorio que tuvo el pico de violencia entre el 19 y el 20 de abril pasados, cuando a Jerez le sustrajeron una mochila con armas.

Ante ese robo, el Gordo Tilín habría convocado a sus soldaditos para recuperar las armas y así comenzó a atacar las viviendas de los integrantes de la banda rival.

Uno de los sospechosos abatidos en ese raid de sangre y balas de cuatro horas entre el domingo 19 de abril y la madrugada del 20 de abril fue identificado como Mario Carrizo, alias Marito o Muela. Además de Carrizo, mataron a otro sospechoso del robo de las armas, Federico Denus.

A partir de la reconstrucción de ambos homicidios realizada por los investigadores se habría determinado que Carrizo formaría parte de la banda dedicada al narcomenudeo que opera en el nudo 13 de Fuerte Apache.