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ALONSO, Guillermo Ramón
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ALONSO, Guillermo Ramón, Esc., q.e.p.d. - Horacio E. Prack y sus hijos Sebastián, Fernanda y Nicolás participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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