SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ÁLVAREZ ARGÜELLES, Alberto, q.e.p.d., falleció el 6-5-2026, c.a.s.r. y b.p. - Susana y Jorge Laborda Molteni participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a la familia Álvarez Argüelles en este triste y doloroso momento.

Avisos fúnebres

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