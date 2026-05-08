D’Onofrio compró un edificio de lujo en un exclusivo barrio de Madrid por €30 millones

Uno de los empresarios más conocidos del país decidió apostar fuerte afuera. Rodolfo D’Onofrio, junto a su hermano Daniel, cerró la compra de un edificio premium en el exclusivo barrio de Salamanca, en Madrid, en una operación valuada en €30 millones.

El inmueble en cuestión está ubicado sobre la calle Ayala 63, en la zona de Goya, uno de los corredores más codiciados de la capital española. El vendedor fue el empresario mexicano Allen de Jesús Sanginés-Krause, conocido en España por su cercanía con el rey emérito Juan Carlos I, quien lo había adquirido en 2017 por unos €8,1 millones.

La venta de la propiedad había despertado el interés de distintos inversores internacionales, pero finalmente fueron los D’Onofrio quienes se quedaron con el edificio a través de Style Properties, la firma inmobiliaria de lujo en Madrid, enfocada en la adquisición, reforma y venta de propiedades premium, liderada por la familia D’onofrio.

El edificio está ubicado en el exclusivo barrio de Salamanca

Según contó el empresario argentino a LA NACION, la operación se estructuró con financiamiento bancario español. “Con mi hermano tenemos inversiones inmobiliarias en Madrid desde hace tiempo. Empezamos comprando algunos departamentos y ahora avanzamos con este edificio. El 50% de la operación fue financiado por un banco y el resto lo aportamos nosotros”, señaló.

El objetivo no es conservar el edificio tal como está. El plan es hacer una remodelación interna para luego comercializar las unidades por separado. “Es un negocio por el que estamos apostando. Compramos edificios grandes, pero también departamentos o unidades más pequeñas”, explicó D’Onofrio.

El empresario aseguró que la apuesta responde a la lógica patrimonial de refugiar capital en ladrillos. “Lo compramos como inversión. Tradicionalmente, cuando uno tiene capital, piensa dónde invertir y el ladrillo sigue siendo lo más seguro”, afirmó.

La fachada de la propiedad no puede modificarse, pero sí su interior

Cómo es el edificio de la familia D’Onofrio

El edificio cuenta con 2130 m2 construidos y había sido rehabilitado en 2019 por su dueño anterior. Tiene 17 viviendas de lujo, gimnasio y piscina en el subsuelo. Hasta ahora, las unidades eran administradas por la firma The Arc Collection bajo formato de alquiler temporario premium, con tarifas que arrancaban en los €300 por noche, según detalló el medio español El Confidencial.

Tiene 2130 m2 construidos y fue remodelado en 2019 por su dueño anterior

Como ocurre con buena parte de los inmuebles históricos del centro madrileño, la propiedad tiene protección estructural, por lo que la fachada no puede modificarse, pero sí el interior. “Los edificios no se tocan. Lo que hacemos es comprar, remodelar internamente y mejorar lo que hoy existe”, detalló el ex presidente de Club Atlético River Plate.

La operación llega además en un momento sensible para el mercado español, atravesado por un fuerte debate sobre la crisis habitacional. Frente a eso, D’Onofrio aseguró: “No estamos haciendo una obra en un lugar que afecte la crisis habitacional de España”.

Pero el foco no está únicamente en España. D’Onofrio también confirmó que avanza con un edificio en Buenos Aires sobre la calle Echeverría, a una cuadra de Avenida del Libertador y Alcorta, cuya entrega está prevista para octubre.

“El mercado inmobiliario en Argentina también va a ir creciendo y estamos armando cosas para invertir acá”, adelantó. Y agregó que la decisión de desembarcar en Madrid respondió a una oportunidad puntual: “En España vimos oportunidades y lo hicimos”.