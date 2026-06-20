1
ALVAREZ, Daniel
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ALVAREZ, Daniel, Dr. - Tus amigos Graciela y Miguel Rizzo siempre te recordaremos con cariño y rogamos por tu eterno descanso.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Mundial 2026: Brasil goleó a Haití con un primer tiempo implacable, pero aún no alcanza para sentirse candidato
- 3
Yanina Latorre reveló lo que la mamá de Lionel Messi le respondió a Florencia Peña tras sus disculpas públicas
- 4
Florencia Peña apuntó contra Nicolás Occhiato y habló sobre el mensaje que recibió de Celia, la mamá de Messi: “Respiré”