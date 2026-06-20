SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ALVAREZ, Daniel Oscar, Dr., q.e.p.d., falleció el 17-6-2026. - Sus amigos y compañeros de la camada 103 del Colegio del Salvador lo recuerdan con admiración y afecto. Acompañan a su familia en el dolor y rezan por su alma.

Avisos fúnebres

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