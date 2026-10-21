SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ALVARÉZ DE TOLEDO, Joaquin, q.e.p.d. - Sus amigos del Círculo de Armas, Eugenio Aramburu, Luis Alvarez Pereyra Rozas, Marcelo G. Ayerza, Néstor J. Belgrano, Roberto Bissone, Santiago Braun, Diego Buchanan, Daniel Charles, Marcelo F. Colombo Murúa, Andrés Cordero, Alfredo Corti, Javier d' Ornellas, Juan F. de Álzaga, Eugenio de Bary, Mariano de Bary, Sergio E. Dominguez, Carlos F. Etcheverrigaray, Juan E. Fleming, Maximo Fonrouge, Guillermo Fornieles, Ricardo Frers, Lucas Gallotti, José Enrique García Enciso, Ignacio Gómez Alzaga, Alejandro J. Kenny, Luis F. Kenny, Guillermo W. Klein, Miguel García Labougle, Juan A. Lasheras Bunge, Santiago Lynch, Jorge Maiz Casas, Enrique Mantilla, Alejandro E. Massot, Alejandro Massot (h.), Agustín A. Monteverde, Jorge Otamendi, Daniel Palenque Bullrich, Guillermo J. Pando, Eduardo Patron Costas, Juan Peralta Ramos, Carlos H. Peréz Rovira, Rogelio F. Pfirter, Ricardo F. Saguier, Matías G. Sánchez Sorondo, Raúl C. Sanguinetti, Enrique Santamarina, Mariano Saubidet Bilbao, Miguel Sauze Juárez, Octavio Schindler, Juan V. Sola , Manuel S. Uribelarrea, Luis Vaca Guzmán, Enrique Wilson-Rae y Diego C. T. Yofre, participan con tristeza su fallecimiento y piden oraciones en su memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa