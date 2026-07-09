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ALVAREZ, José Mario
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ALVAREZ, José Mario, MY (R), q.e.p.d., falleció el 7-7-2026. - La Promoción 87 del Ejército Argentino participa con pesar su fallecimiento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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