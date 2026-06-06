SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ALVAREZ REYNOLDS, Mercedes, q.e.p.d., falleció el 4-6-2026. - Irma Chavez la despide con el cariño de siempre, su prima María Carmen Steinhardt Penard y familia, participan su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso. Sus restos serán inhumados en Parque Memorial el 5-6-2026, a las 12. - LÁZARO COSTAL, Tel. 3916-1187.

Avisos fúnebres

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