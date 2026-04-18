SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ AMABILE CIBILS, Graciela, q.e.p.d., falleció el 17-4-2026. - Sus hijos María Eugenia y Gabriel Vázquez Amabile, sus hijos políticos Fernando Monti y Julieta Bosch Ibarguren; sus nietas Inés María, Josefina, Clara y Cecilia; y sus nietos Francisco, Facundo, José e Ignacio, la despiden con profundo cariño y ruegan a Dios por su eterno descanso. - LAZARO COSTA, Tel. 1151457557

Avisos fúnebres

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