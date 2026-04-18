LA NACION

AMABILE CIBILS, Graciela,

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

AMABILE CIBILS, Graciela, q.e.p.d., falleció el 17-4-2026. - Sus hijos María Eugenia y Gabriel Vázquez Amabile, sus hijos políticos Fernando Monti y Julieta Bosch Ibarguren; sus nietas Inés María, Josefina, Clara y Cecilia; y sus nietos Francisco, Facundo, José e Ignacio, la despiden con profundo cariño y ruegan a Dios por su eterno descanso. - LAZARO COSTA, Tel. 1151457557

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Sandra Mihanovich y el conmovedor homenaje a Mónica Cahen D´Anvers y César Mascetti
    1

    Sandra Mihanovich y el conmovedor homenaje a Mónica Cahen D´Anvers y César Mascetti

  2. Un fabricante de productos de limpieza entró en concurso preventivo
    2

    Caromar: el dueño de “El Coloso” entró en concurso preventivo

  3. El Gobierno evalúa denunciar al juez que frenó la reforma laboral
    3

    El Gobierno evalúa denunciar al juez que frenó la reforma laboral

  4. Se perdió el 90% de la producción de verduras y hortalizas de una región y suben los precios
    4

    “Todo quedó bajo el agua”: se perdió el 90% de la producción de verduras y hortalizas de una región y suben los precios