SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

AMOROSO, Guillermo, falleció el 23-7-2026. - Con profundo dolor participamos el fallecimiento de Guillermo Amoroso. Lo despedimos con inmenso cariño: su esposa Cristina Eastman, sus hijos Tomás, Matías, Mariano y Martín, sus nueras y sus nietos quienes elevamos una oración por el eterno descanso de su alma y acompañamos este momento con amor y gratitud por su vida. Que descanse en paz.

Avisos fúnebres

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