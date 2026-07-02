ANAYA, Eleonora

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ANAYA de REPETTO, Eleonora. - Ezequiel Black, Pachi Coquet, Agustín Pardo, Teo Riádigos y Frankie Langdon acompañan a Mariano, Pablo y Julio Repetto, y despiden a Eleonora con mucho cariño.

✝ ANAYA de REPETTO, Eleonora, q.e.p.d. - Sus amigas Gennie Fernández, Silvina Fernández Mezzadra, Lilian Gilligan, Mabel Monge, Marta Varela, Marta Otaegui, Patricia D¨Onofrio, Jacqueline Perpen, Ana Erize y Carmela Achaval despiden a la querida Eleonora con el recuerdo de tantos años compartidos y abrazan a Julio, Mariano, Pablo y Fini con todo cariño.

✝ ANAYA de REPETTO, Eleonora, q.e.p.d. - Los amigos del grupo Epicurious: Luis Pampliega, Jorge Gilligan, Bebe Montes, Luis Combal y Andrés Mendizabal acompañan a Julio en estetriste momento y despiden a Eleonora con mucho cariño.

Avisos fúnebres

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