Morena Rial fue condenada a tres años de prisión y pidió su excarcelación

Morena Rial, una de las hijas del periodista y conductor de TV Jorge Rial, fue condenada a tres años de prisión de cumplimiento efectivo por su participación en una serie de robos en casas de Villa Adelina, en San Isidro, y de Castelar, en Morón.

Así lo resolvió la jueza María Coelho, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro, al homologar el acuerdo de juicio abreviado que habían firmado en marzo último Patricio Ferrari, fiscal general adjunto de San Isidro, a cargo de la investigación, y los abogados Marcelo D’Ángelo y Martín Leiro, defensores técnicos de Rial, de 27 años.

Tras el dictado de la condena, la defensa de Rial solicitó la excarcelación “en términos de la libertad condicional”, informaron fuentes judiciales. La sentencia tiene 40 fojas.

Antes de resolver sobre la libertad condicional, la magistrada ordenó un peritaje psicológico y después corrió vista al fiscal Ferrari para que dictamine sobre la solicitud hecha por la defensa.

La joven mediática goza del beneficio del arresto domiciliario monitoreado con una tobillera electrónica y está sujeta a una prohibición de acceso a redes sociales. Su defensa hizo reserva de casación para poder recurrir la sentencia. Los cómplices no apelaron y, para ellos, el fallo ya quedó firme.

En diciembre pasado, el fiscal Ferrari había presentado el requerimiento de elevación a juicio de la causa que tiene a Rial, acusada del delito de robo doblemente agravado por haber sido cometido mediante escalamiento y efracción.

Morena Rial en el día en que la trasladaban al penal de Magdalena

Tres casos se les adjudican a la joven y al resto de la banda, integrada además por Lautaro Ledesma y Alan Fernández. Una cuarta sospechosa, Luna González, está prófuga.

“La evidencia colectada permite sospechar, con el grado de provisoriedad que requiere esta instancia, que los imputados y detenidos han participado activamente en los hechos que se investigan”, sostuvo oportunamente el fiscal general adjunto de San Isidro Patricio Ferrari en el requerimiento de elevación a juicio presentado ante la jueza de Garantías Andrea Rodríguez Mentasty.

Rial había sido detenida por un robo ocurrido el 18 de enero de 2025 cerca de las 22 en una casa situada en José María Moreno al 2700, en Villa Adelina. El inmueble estaba vacío: sus propietarios estaban de vacaciones en Pinamar.

División de roles

“El día 18 de enero pasado, cerca de las 22, Rial −vistiendo un vestido corto rojo y zapatos blancos−, Luna González, Alan Martín Fernández, Lautaro Tomás Ledesma y un quinto delincuente cuya identidad a la fecha se ignora, mediante un plan previamente acordado con clara división de roles, se constituyeron con fines de robo, y a bordo del rodado marca Peugeot 207 blanco conducido por Rial, en la vivienda de la calle José María Moreno 27..., en Villa Adelina, en San Isidro. Ello, aprovechándose de la ausencia de sus moradores, con el fin de apoderarse ilegítimamente de bienes muebles y efectos de valor que pudieran hallarse en la propiedad”, detalló el fiscal Ferrari en el dictamen presentado durante la investigación.

Los delincuentes que irrumpieron en la casa de Villa Adelina fueron Ledesma y un ladrón que, por el momento, no fue identificado. Rial, González y Fernández se quedaron en el auto.

“Ledesma y su cómplice, ya en la puerta de la propiedad, y tras haber interrumpido el suministro de energía de la casa, bajando manualmente, para ello, la llave térmica empotrada en una pared lateral, sortearon desde la vía pública el perímetro de reja de dos metros de altura, accediendo de ese modo al patio delantero interno de la finca que los condujo al frente de la propiedad. Allí, utilizando las herramientas que llevaban en sus mochilas, forzaron los barrotes de las rejas de una de las ventanas y levantaron la persiana de madera, accediendo de este modo al interior de la vivienda. Una vez allí revolvieron los diferentes ambientes en busca de pertenencias, apoderándose ilegítimamente al menos de una notebook”, según el expediente judicial.

Tras el robo, el auto conducido por Rial fue filmado en una estación de servicio situada en la avenida Fondo de la Legua y El Indio, en Villa Adelina. En los baños de ese establecimiento, la joven se cruzó con una mujer policía que revistaba en el Comando de Patrullas de San Isidro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. La uniformada la reconoció y le dijo: “Vos sos More”. La influencer le respondió: “Ah, sí, amor”. Cuando volvió al patrullero, la testigo le dijo a su compañero que había visto a “una famosa”.

Pocos minutos después, la uniformada y su compañero fueron desplazados por el Comando Radioeléctrico hasta una casa situada en José María Moreno al 2700, en Villa Adelina, porque se había activado una alarma. Era la casa en la que, según la Justicia, cometió el robo la banda que integra Morena Rial.

La filmación que complica a Morena Rial

Rial también fue imputada por un robo ocurrido en Castelar en enero pasado, de donde la banda huyó con un botín de 32.000 dólares, 50 cargadores de iPhone, 25 auriculares marca Apple y diez perfumes de origen árabe, entre objetos de valor.

En una ampliación de su declaración indagatoria, Rial negó su participación en el robo ocurrido en Castelar, pero sí contó lo sucedido en Villa Adelina, aunque sostuvo que los jóvenes que habían irrumpido en la propiedad de San Isidro le habían asegurado que no habían “encontrado nada”.

También contó que al día siguiente uno de los integrantes de la banda le dijo que necesitaba a alguien que manejara porque tenían “marcada” una casa para ir a robar en Martínez, San Isidro.

“Me dijo textualmente: ‘Tengo una casa con dólares y brillo’, pero me negué a acompañarlos”, sostuvo Rial en su indagatoria.

Para el fiscal Ferrari, “las evidencias reunidas en orden a los encartados poseen entidad convictiva suficiente, a criterio de este Ministerio Público Fiscal, para tener por probadas, con el grado de provisoriedad que requiere esta instancia procesal, sus responsabilidades criminales en los hechos que conforman la plataforma fáctica. En suma, la evidencia demuestra la responsabilidad de los encartados en los hechos y todos los elementos de juicio antes señalados permiten concluir fundadamente que los imputados tuvieron pleno dominio sobre los hechos materia de la imputación”.