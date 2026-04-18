SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ANAYA, Jaime L., Prof., Dr. - Fernando G. D¨Alessandro y Laura Filippi despiden con mucho cariño y entrañables recuerdos al gran maestro, en su partida a la casa del Señor.

✝ ANAYA, Jaime L., q.e.p.d. - Marcos Roca A. lo despide con gran cariño y agradece a su profesor y amigo y referente de toda la vida.

✝ ANAYA, Jaime Luis, q.e.p.d. - Pedro J. M. Andereggen participa el fallecimiento del querido maestro y ruega oraciones por su eterno descanso.

✝ ANAYA, Jaime Luis, q.e.p.d. - La Corporación de Abogados Católicos participa el fallecimiento de su digno socio y pide oraciones por su alma.

Avisos fúnebres

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