SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ANDUEZA, Gonzalo Iñaki, q.e.p.d. - Con profundo dolor, nos despedimos de vos. Tus hermanos Erni y José, Malú y Juani y Pili y Tito, tus sobrinitos Joaco, Wenchi, Nacho, tu ahijadita Fausti y Jachu. Te recordaremos siempre con tu gran alegría, sonrisa, humor y energía para toda la familia y amigos. Su despedida será hoy, 12 hs., en el Jardín de Paz.

✝ ANDUEZA, Gonzalo Iñaki, q.e.p.d. - Despedimos a Gon con mucho dolor y acompañamos a Erni, Malú, Pili y a toda la familia, abrazándolos en este triste momento. Sus primos: Ana y Santiago, Floppy y Pablo, Tato, Nano y Fede Isabello.

✝ ANDUEZA, Gonzalo Iñaki, q.e.p.d. - Marisu Mastronardi, sus hijos Catalina y Nicolás Sbertoli y nietos despiden a Gon con profunda tristeza y abrazan muy fuerte a sus hermanos Ernie, Malú, Pili y familias en este momento de tanto dolor.

✝ ANDUEZA, Gonzalo Iñaki, q.e.p.d. - Santiago A. Bignone, Corina Z. Gorbato, sus hijos y sus nietos, lo despedimos con dolor.

Avisos fúnebres

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