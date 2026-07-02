SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ANTONINI, Antonio S. M., q.e.p.d. - Su hija Ludovica, junto a Rodolfo Miani, sus nietos Juana y Gerónimo, Clara, Franco y Delfina, Matilde y su bisnieta Azul lo despiden con mucho amor y cariño.

✝ ANTONINI, Antonio, q.e.p.d. - Sus hermanos Blanca M. Celina y Pedro Pablo con su esposa María Inés y sus sobrinos: María Inés y Alex, Pablo y María José, Pedro y María, Clara y Santiago, y sus 12 nietos lamentan la partida de su muy querido hermano y tío, y ruegan una oración por su descanso junto a Dios.

✝ ANTONINI, Antonio, Arq., q.e.p.d. 1-7-2026. - Con mucha tristeza lo despedimos. MSGSSV Arquitectos.

✝ ANTONINI, Antonio, q.e.p.d. - Elvira Diehl y sus hijos Zemborain Diehl: Eduardo y Vicky, María y Fernando y Juan y Eli despiden con mucha tristeza a Antonio, y abrazan a Fabri, sus hijos y nietos en este momento de dolor.

✝ ANTONINI, Antonio, q.e.p.d. - Sus amigos del golf del Jockey Club, Freddy Carlés, Ezequiel Justiniano, Rodolfo Miani, Roberto Porcel, Luis Ricci Prado y Marcelo Gebhardt lo despiden con enorme pena y acompañan a su familia con sus oraciones.

✝ ANTONINI, Antonio, q.e.p.d. - La familia Merega despide a Aton y acompaña con cariño a Fabli, Lu y sus hermanos. Ruega una oración en su memoria.

✝ ANTONINI, Antonio, q.e.p.d. - La familia Calcagno despide con pesar a su querido amigo, acompaña a Fabry, Juana, Sergio, Ludovica, Martina y Nicolás en este triste momento y ruega una oración en su memoria.

✝ ANTONINI, Antonio S. M., q.e.p.d. - BMA acompaña a Ludovica y familia en este triste momento y ruega una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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