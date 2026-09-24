SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ARANCEDO, Víctor Francisco. - Su esposa Susana Rubione, sus hijos Susana y Gustavo Aleman, Víctor Mario, Pablo Francisco y Ana Esteva, sus nietos y sus bisnietos lo despiden con alegría y piden una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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