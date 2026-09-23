Isabella Assmann, la joven surfista de 14 años que venció a la campeona panamericana y se aseguró una medalla de plata en los Suramericanos

Isabella Assmann emergió del mar en Playa Grande y la sonrisa le invadió su rostro. Acababa de vencer a la chilena Valentina Díaz en la tercera ronda del bodyboard -una de las variantes del surf- en los Juegos Suramericanos y se aseguró una medalla de plata. El viernes, entre las 8 y las 12 del mediodía, irá por la de oro, la gran meta de esta adolescente de apenas 14 años que abrazó los deportes acuáticos desde que sus padres se afincaron en Mar del Plata: es hija del exarquero de Independiente y Aldosivi Fabián Assmann y la modelo Melina Pitra.

En las rondas anteriores, Assmann había vencido a la venezolana Emily Hurtado Paiva y a la colombiana Beatriz Arleo, en el debut. En todos los casos, su familia la acompañó desde la orilla. Este miércoles, tanto su entrenadora como sus padres y su hermana menor, Indiana, siguieron con la vista el camino de Isabella desde el mar hasta la arena. Unos veinte metros invadidos por la felicidad que le provocó contribuir al medallero de la delegación argentina. Y luego de vencer ni más ni menos que a la chilena Díaz, vigente campeona panamericana de la especialidad. Además, Assmann lo hizo con una amplia ventaja: le ganó por 8,37 a 2,37. Fabián y Melina, padres de Isabella, se abrazaron no bien el triunfo de su hija se consumó.

Una imagen familiar de la familia Assmann: Fabián y Melina con sus hijas, Isabella e Indiana

Y le trasladaron esa alegría a la chica, que está a un paso de hacer historia. Ambos, con campera deportiva de color verde -junto con el amarillo, son los distintivos de Aldosivi, el club en el que Assmann se retiró y donde dirige en las inferiores y llegó a ser entrenador interino de la primera división. El exarquero pareció darle un par de indicaciones a su hija antes de la caminata final por la playa, embargados todos por la emoción del triunfo.

Talento precoz

Con apenas 13 años, Isabella Assmann fue medalla de oro en la categoría reservada para menores de 18 en el Sudamericano de Surf de Chicama (Perú). Fue el primer galardón de ese metal para la delegación argentina en aquel torneo. La trayectoria positiva de la argentina continuó en abril pasado, en los Juegos Suramericanos de la Juventud celebrados en Panamá, donde consiguió la medalla de plata. Ambas preseas hicieron que Assmann se consolidara como una de las mayores esperanzas del surf argentino. Específicamente, en la variante del bodyguard.

“No tengo palabras para describir este momento, inolvidable para mí. Campeona Sudamericana. Estoy muy feliz y agradecida, principalmente a Dios por regalarme esa oportunidad, estas olas. A mi entrenadora [Adriana Araujo] que sin ella yo no estaría acá. Fue mi maestra desde el principio, confíó en mí, me entrena, exige, motiva, alienta. Sin vos, Adri, nada de esto sería posible para mí. A mi familia que me acompaña siempre (...) Gracias a todos los que estuvieron , me acompañaron , me vieron, y apoyaron desde donde estaban. A seguir con todo! Ahora me toca volver a casa y a seguir preparándome para nuevos desafíos. Vamos Argentina!! Y aguante el Bodyboard !!!”, escribió Isabella luego de colgarse la medalla de oro en tierras peruanas.

El abrazo de Fabián Assmann con su hija Isabella

¿Por qué el surf y por qué Mar del Plata? Las respuestas a estas preguntas las dio el propio Fabián Assmman durante una entrevista con el diario Clarín. La autora intelectual es su mujer, Melina Pitra, quien parece haberle inculcado a Isabella, su primogénita, el amor por los deportes acuáticos: ”Meli [por Pitra] estaba en Buenos Aires con las nenas, le planteé la chance de venir a Mar del Plata y me dijo: ‘Vamos, quiero surfear’. Le gustaba todo lo que sea con tablas en la nieve, como el snowboard, y así fue. Le encantó el mar, te atrapa, es un cable a tierra espectacular. Ahí empezaron a probar las nenas, Isa tenía 10 e Indiana 8″, contó el exarquero. Cuatro años después, “Isa” -que ahora tiene 14 se aseguró una medalla de plata en los Juegos Suramericanos.

Lo que pasó en estos cuatro años es historia pura: acostumbrada a la playa, Isabella fue a una colonia en un balneario y la oferta de actividades incluía el surf. Allí tuvo su primer contacto con los bodys (las tablas). Y no paró. “Sentí que era para mí, había hecho muchos deportes y los dejaba, pero con este sigo”, dijo la flamante medallista suramericana en la misma entrevista con Clarín en la que participó su padre. Tanto Assmann como Pitra acompañaron a su hija en Perú, Panamá y, por supuesto, Mar del Plata. Allí donde todo comenzó.