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ARANCEDO, Víctor,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ARANCEDO, Víctor, q.e.p.d., falleció el 22-9-2026. - Rosario, Pique Litardo y familia despiden con dolor a Víctor y acompañan a Susana, hijos y nietos.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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