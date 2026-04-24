ARDUINO, Carlos
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ARDUINO, Carlos. - Sus primas M. Eugenia y Tola Irribarra e hijos lo despiden con mucha tristeza y cariño.
✝ ARDUINO, Carlos, q.e.p.d. - Graciela Canzani, Hemilse y Eduardo Merlini e hijos despiden con profundo dolor a Carlos y acompañan a Florencia y a toda su familia con mucho cariño en este difícil momento.
✝ ARDUINO, Carlos, q.e.p.d. Jorge y Gloria Fiorito despiden al querido Carlos y abrazan a Florencia, hijas y nietos con todo cariño.
✝ ARDUINO, Carlos. - Jorge y Florencia Herbin, hijos y nietos despedimos a Carlos con mucho cariño.
✝ ARDUINO, Carlos. - Alita Girola despide con mucha tristeza a su amigo Carlos y abraza a Florencia y a sus hijas con todo cariño.
✝ ARDUINO, Carlos, q.e.p.d., 22-4-2026. - Adolfo Melian y María Elena Casasnovas despiden con inmensa tristeza a su querido amigo Carlos y acompañan con mucho cariño en su dolor a Florencia y familia, rogando una oración en su memoria.
✝ ARDUINO, Carlos A., q.e.p.d. - La Mesa de los Jueves: Adolfo Melian, Carlos Viglione, Pepe Merlini, Georgie Molinari, Matías Iturburu y Abel Ayerza despiden con tristeza a su querido amigo Carlos, caballero de pocas palabras, gran corazón y franca sonrisa. Amigo, ya te estamos extrañando. Acompañamos en su dolor a Florencia, hijas, yernos y nietos.
✝ ARDUINO, Carlos A., q.e.p.d. - Cristina y Abel Ayerza, hijas, yernos y nietos te despiden querido amigo Carlos, con profunda tristeza, y agradecen a la vida el haber compartido tantos inolvidables momentos. Dejas tu ejemplo y sonrisa en nuestros corazones. Te extrañaremos mucho. Abrazamos a Florencia, hijas y nietos.
