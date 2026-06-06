1
ARGAÑARAZ, Martín Guillermo
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ARGAÑARAZ, Martín Guillermo, q.e.p.d., falleció el 5-6-2026. - La comisión directiva y socios de la Asociación de Residentes del San Carlos Country, participan con dolor el fallecimiento de su socio y acompañan a su familia con afecto.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
El Indio y Skay, la sociedad intensa y prolífica que se quebró para siempre: historias de “traiciones”, “canalladas” y un encono sin solución
- 3
La historia de amor del Indio Solari y Virginia, su compañera durante 45 años: cómo se conocieron
- 4
Hugo Moyano auxilia con millones de pesos a su esposa para evitar la quiebra de la obra social