SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ARGAÑARAZ, Martín Guillermo, q.e.p.d., falleció el 5-6-2026. - La comisión directiva y socios de la Asociación de Residentes del San Carlos Country, participan con dolor el fallecimiento de su socio y acompañan a su familia con afecto.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa