SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† ARIAS, Guillermo M., q.e.p.d. - Luis Dollera Jofré, sus hijos Luis (h.), Pola y Geor, Luchi y Guille, nietos y bisnietos participan su fallecimiento y acompañan muy especialmente a Alicia e hijos en este doloroso momento.

† ARIAS, Guillermo M., q.e.p.d. - Enrique Lavié Perdriel y Teresita Pico Rodríguez de la Torre de, sus hijos Lucía y Enrique Lavié Pico, sus nietos, abrazan a la familia Arias con mucho cariño y rogamos oraciones a su memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa