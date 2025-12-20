1
ARIAS, Guillermo M.
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† ARIAS, Guillermo M., q.e.p.d. - Luis Dollera Jofré, sus hijos Luis (h.), Pola y Geor, Luchi y Guille, nietos y bisnietos participan su fallecimiento y acompañan muy especialmente a Alicia e hijos en este doloroso momento.
† ARIAS, Guillermo M., q.e.p.d. - Enrique Lavié Perdriel y Teresita Pico Rodríguez de la Torre de, sus hijos Lucía y Enrique Lavié Pico, sus nietos, abrazan a la familia Arias con mucho cariño y rogamos oraciones a su memoria.
