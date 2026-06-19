SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ARIAS, Verónica. - Tus primos Podetti Luco, María Luz, Raúl, Claudia y Nacho, y Claudia Otsubo, Juan Moavro y Silvina Floria te despiden con la esperanza del reencuentro y abrazan a tus hijos Isa y Artur y a tus queridos hermanos Arias.

Avisos fúnebres

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