Quién era María Lucila Pagani, la docente cordobesa que murió tras la explosión de su celular en el auto

Una mujer de 47 años murió tras sufrir un accidente de tránsito provocado por la explosión de su celular dentro del auto, lo que derivó en la colisión del vehículo contra una alcantarilla en el kilómetro 14 de la ruta provincial E-53, provincia de Córdoba.

La víctima -identificada como María Lucila Pagani- viajaba como acompañante en el momento del siniestro y murió horas más tarde en Instituto del Quemado debido a la gravedad de las heridas.

La mujer era una destacada especialista en Ciencias Sociales con una vasta trayectoria académica. Contaba con posgrados internacionales y se desempeñaba como investigadora universitaria y profesora.

La mujer era docente e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba GoogleMaps

Su formación incluía un título en Letras en la Universidad de Buenos Aires (UBA), un magíster en Gestión Cultural Internacional en la Università di Genova (Italia) y otro en Comunicación y Cultura Contemporánea en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

Según informó el medio local La Voz, la mujer era docente de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Ocupaba un rol clave en la Facultad de Ciencias Sociales de aquella universidad donde trabajaba en la Prosecretaría de Relaciones Internacionales y en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y donde además ejercía como investigadora.

Tras su fallecimiento, la Facultad de Ciencias Sociales la despidió con un comunicado, donde destacaron su compromiso y trayectoria.

“Su aporte fue comprometido, responsable, amoroso e invalorable”, señalaron desde la institución, que remarcó su “inconmensurable calidez y humanidad”, según consignó el medio citado.

Además, mencionaron el amor que sentía por su familia, su compañero Gera y su hijo Lolo. “Con su sonrisa dulce, su andar delicado, su eficiencia incomparable y su calidez Lucila transitaba. Sin estridencias ni dobleces. Seria, auténtica, sensible. Inteligente, comprometida, compañera”, escribieron.

Cómo fue el accidente

El hecho ocurrió el domingo por la noche en el kilómetro 7 de la ruta provincial E-53, en la zona de las Sierras Chicas, entre las localidades de Villa Allende y Mendiolaza. Pagani viajaba como acompañante en un Renault Sandero cuando el teléfono celular, que se encontraba conectado para cargarse, estalló de forma imprevista y causó un incendio dentro del habitáculo.

A raíz de la explosión, el conductor perdió el control del vehículo, se despistó de la calzada y acabó incrustándose violentamente contra una alcantarilla.

La víctima sufrió quemaduras graves y fue trasladada al Instituto del Quemado donde falleció horas más tarde. Pagani presentaba heridas graves en gran parte del cuerpo y una severa complicación respiratoria por la inhalación de humo y calor.

El auto en que se incendió el celular después del choque

Por su parte, el conductor, un hombre de 43 años, sufrió lesiones menores y recibió atención médica en el Hospital Municipal de Unquillo, donde los profesionales comprobaron que se encontraba fuera de peligro.

En estos momentos las investigaciones buscan determinar la causa del incendio: si el cargador utilizado era de baja calidad o si el teléfono tenía algún desperfecto previo en la batería.