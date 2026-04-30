ARNEJO, Hilda Beatriz,
- 1 minuto de lectura'
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ARNEJO, Hilda Beatriz, q.e.p.d. - Regina Cruces, Clara, Santiago y Paula, Eleonora y Enrique, Manuel y Carolina, Wenceslao y Alejandra y Ángeles Esponda, acompañan a Iñaki (p.), a Iñaki (h.), a Fabio, a Karina y familias con mucho cariño en este doloroso momento.
✝ ARNEJO, Hilda Beatriz, q.e.p.d. - Escribanía Esponda participa su fallecimiento, acompaña a Iñaki González García y familia en este doloroso momento y ruega una oración por su eterno descanso.
✝ ARNEJO de GONZÁLEZ, Hilda Beatriz, q.e.p.d. - Horacio Crespo y Juan Carlos Burgui acompañan con mucho cariño a su gran amigo Iñaki y a su familia en este triste momento.
✝ ARNEJO de GONZALEZ, Hilda Beatriz, q.e.p.d. - Sebastián Rizzi y María Margarita Dialeva Naredo acompañan con profundo dolor a Ignacio y a toda la familia y ruegan una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa