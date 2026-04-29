“Papá me hace hacer dibujos, pero mamá no se tiene que enterar”: el horrible secreto revelado por un allanamiento

La adolescente miró con atención a los uniformados que acababan de irrumpir en su casa de Villa Lugano. En medio del allanamiento le hizo señas a una oficial de la Policía de la Ciudad y le pidió hablar aparte. En confianza, le contó el secreto que la habían obligado a guardar: “Mi papá me hace dibujar, pero me dijo que mi mamá no se tenía que enterar”.

Los dibujos que la adolescente hacía a pedido de su padre debían tener contenido sexual, según contó la víctima, de 16 años y con autismo.

El padre de la chica fue uno de los 84 sospechosos detenidos en distintos puntos del país en el operativo internacional Aliados por la Infancia VI, en el que se investiga la tenencia, producción, distribución o facilitación de material de abuso sexual infantil (MASI).

Así lo informaron a LA NACION fuentes del Ministerio Público Fiscal porteño. Se realizaron ayer 68 allanamientos simultáneos en 17 provincias y en la ciudad de Buenos Aires; hubo 192 procedimientos en otros 15 países.

El operativo internacional Aliados por la Infancia VI estuvo coordinado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires.

En aquel allanamiento en Villa Lugano, el personal de la Policía de la Ciudad a cargo del procedimiento secuestró dibujos con contenido sexual, como había revelado la adolescente.

“Estamos muy conformes con los resultados. Participaron varios países coordinados desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este tipo de actividades son muy importantes porque nos constituimos como coordinadores generales. No nos olvidemos de que hacer allanamientos en varios países en simultáneo es una tarea que requiere mucho trabajo y mucho esfuerzo, y todo eso se hizo desde el CIJ. Estamos desarticulando redes que trafican este tipo de imágenes de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, yendo hacia el fondo: yéndolos a buscar, llevándolos detenidos, secuestrándoles todo el equipo donde tienen guardadas estas imágenes, investigando también si no son, además, tenedores de este tipo de material”, sostuvo el fiscal general porteño, Martín López Zavaleta.

El material secuestrado durante los operativos Ministerio Público Fiscal de la Ciudad

Por primera vez, en los allanamientos participaron países de Europa. Ayer hubo allanamientos simultáneos en Francia y España.

“Lo que sigue ahora es el análisis por parte del CIJ de los dispositivos de almacenamiento informáticos secuestrados en los allanamientos. En estos casos se requiere eficacia, rapidez y resultados, y creo que entre todos estamos trabajando para llevarlo a cabo lo más pronto posible”, afirmó la fiscal Daniela Dupuy, a cargo de la Unidad Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas del Ministerio Público porteño.

En la ciudad de Buenos Aires fueron allanados 15 domicilios; en Santa Cruz, 11; en la provincia de Buenos Aires, ocho; en Córdoba, cuatro; en Jujuy, cuatro; en Misiones, cuatro; en Entre Ríos, tres; en Santa Fe, tres; en Mendoza, tres; en Chubut, tres; en Catamarca, dos; en Salta, dos; en Chaco, uno; en Formosa, uno; Neuquén, uno; en Tucumán, uno; en San Luis, uno; en Santiago del Estero, uno, y en Santa Cruz también uno.

En Santa Cruz, según informaron fuentes del caso, se allanó el domicilio de una funcionaria de la provincia, que cumplía funciones como directora de un Centro Integrador Comunitario (CIC). En la ciudad de Buenos Aires allanaron la casa de un empleado del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes porteño.

“La intervención del Ministerio Público Fiscal, por medio del CIJ, no hace más que evidenciar que la cooperación internacional constituye un presupuesto ineludible y un instrumento esencial para el abordaje eficaz de estas modalidades delictivas de carácter transnacional”, explicó Bárbara Moramarco, secretaria general del CIJ.

Además de los que se realizaron en España y Francia, hubo allanamientos en Brasil, Panamá, Uruguay, Perú y Puerto Rico.

“Aliados por la Infancia es una operación internacional coordinada desde la Argentina que tiene como objetivo combatir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales. Fue diseñada para investigar y perseguir delitos vinculados con la tenencia, distribución y producción de MASI con acciones simultáneas en múltiples países”, explicó el Ministerio Público Fiscal en un comunicado de prensa.