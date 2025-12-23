SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† ARÓSTEGUI, Fermín, falleció en Gral. Madariaga, el 21-12-2025. - Wenceslao Giménez Bonet y Teresa Zoltowski, junto a sus hijos Santos y Felipe despiden a su amigo con mucha tristeza y abrazan a Julieta y a sus hijos Felicitas, Fermín y Victoriano con mucho cariño.

Avisos fúnebres

