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ARRECHEA, Horacio José,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
ARRECHEA, Horacio José, q.e.p.d. - Los vecinos del Consorcio de Propietarios de Av. Santa Fe 1158 lamentan profundamente el fallecimiento de Horacio y acompañan a su familia en este triste momento.
ARRECHEA, Horacio José, q.e.p.d. - Thelma, Pablo y Diego de la Fuente despedimos con mucha tristeza a nuestro querido Horacio. Acompañamos con cariño a sus hijas.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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