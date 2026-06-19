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ARRECHEA, Horacio José,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ARRECHEA, Horacio José, q.e.p.d. - Los vecinos del Consorcio de Propietarios de Av. Santa Fe 1158 lamentan profundamente el fallecimiento de Horacio y acompañan a su familia en este triste momento.

ARRECHEA, Horacio José, q.e.p.d. - Thelma, Pablo y Diego de la Fuente despedimos con mucha tristeza a nuestro querido Horacio. Acompañamos con cariño a sus hijas.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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